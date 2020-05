Anac concede certificado operacional para aeroportos de Eirunepé e São Gabriel da Cachoeira

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concedeu nesta sexta-feira, 15 de maio, Certificado Operacional para os aeroportos de Eirunepé e São Gabriel da Cachoeira, os primeiros aeródromos regionais do Amazonas a receber essa certificação da Agência. A certificação permite a operação de voos comerciais com a aeronave de modelo ATR 72, sem limite de frequência semanal de operação.

Além de permitir uma maior acessibilidade para a comunidade da região desses aeroportos, essa certificação representa um aumento da segurança das operações no aeroporto, pois foram realizadas adequações na infraestrutura e nos auxílios visuais no sistema de pistas, além da definição de procedimentos de segurança operacional.

“O processo para liberação da certificação foi árduo, pois o aeródromo possuía 96 inconformidades, mas com muita dedicação e persistência foi possível tornar este sonho em realidade. Tenho muito a agradecer aos senadores Eduardo Braga e Plínio Valério, além do ex-deputado federal Alfredo Nascimento, que muito contribuiram”, afirmou o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso.

O chefe do executivo fez questão de ressaltar a ajuda de Plínio, que é eirunepeense, com a articulação para a construção do novo terminal de passageiros da cidade, que deve ter suas obras iniciadas já no segundo semestre de 2020.

Importante destacar o trabalho proativo e colaborativo da Agência fornecendo orientações para que os aeroportos, administrados pelas prefeituras municipais, conseguissem atender os requisitos para a certificação dos terminais. Essas ações complementam outras já implementadas pela ANAC para aeródromos privados situados na região da Amazônia Legal.