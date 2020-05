Amazonino diz que é vítima de ‘fake news’ e afirma que vai processar responsáveis

Em post nas suas redes sociais nesta terça-feira, 19, o ex-governador do Amazonas Amazonino Mendes (Podemos) informou que está sendo vítima de ‘fake news’ e prometeu processar ‘os que não se preocupam com a verdade’.

Ao Portal O Poder, a advogada do ex-governador, Luciana Figueiredo, disse que ontem, um portal publicou uma nota informando que Amazonino Mendes estaria muito doente. “Ele está em São Paulo fazendo apenas exames de rotina. Publicaram que ele estava muito doente, que é uma grande mentira”, garantiu.

No relato nas redes sociais, Amazonino Mendes informou que foi vítima de crime na segunda-feira. “Fui vítima de um crime virtual que invadiu a sociedade moderna: a fake news”, começou.

Conforme o ex-governador, não é de hoje que espalham mentiras sobre ele, mas dessa vez os envolvidos serão processados. “Algumas vezes deixei passar, por entender que se tratavam apenas de pessoas mal intencionadas, que não mereciam atenção. Mas, refleti bastante e resolvi dar o exemplo e processar os que não se preocupam com a verdade. Quem sabe, assim, reflitam melhor e vejam que é preciso trabalhar e respeitar a verdade.

Nestes tempos difíceis, o ideal é não acreditar em tudo que se vê aqui, nas redes sociais. Sempre é prudente verificar se é verdade, antes de repassar o que se recebe”, garantiu.

Por fim, o ex-governador reforçou que está em São Paulo há alguns dias fazendo exames de rotina e cuidando da saúde e disse que o momento, diante da pandemia, o ideal é unir esforços contra a Covid-19 ao invés de ataques contra ele.

“Reforço que este é um momento de se trabalhar em união, como já disse aqui no início da pandemia. União do Governo do Estado e das Prefeituras, hora de reeditar a Ação Conjunta que fiz tempos atrás. O inimigo é um só: o vírus e, contra ele, temos que cerrar fileiras acima de interesses políticos ou quaisquer outros. O momento, não é de destruir, competir, ter protagonismo: o momento é de união para salvar vidas, reconstruir o Amazonas, recuperar empregos perdidos”, finaliza.

Matéria replicada do portal O Poder

https://portalopoder.com.br/2020/05/19/amazonino-diz-que-e-vitima-de-fake-news-e-afirma-que-vai-processar-responsaveis/