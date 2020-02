Álvaro Campelo quer desburocratizar serviços públicos em Itacoatiara

O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara vereador Aluízio Isper Neto (PSD), reuniu-se na manhã desta quinta-feira (20), com diretor-presidente da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), João Guilherme, e com o Procurador-Geral do Estado, Jorge pinho, para tratar da desburocratização dos serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran) em Itacoatiara.

De acordo com Álvaro Campelo, medidas serão tomadas pelo Governo para solucionar o incoveniente. “Fui procurado pelo vereador Aloízio Isper Neto, a respeito da situação que o contribuinte de Itacoatiara, que está com seu nome inscrito na dívida ativa, está enfrentando. De acordo com ele, o site do Detran está inacessível e a população tem que vir a Manaus para poder resolver seus problemas junto ao órgão. Por isso, reunimos com a Prodam e a PGE, para que dentro de um curto espaço de tempo, essa dificuldade seja sanada”, afirmou o deputado.

Segundo o vereador, apesar de o município ter sede do Detran, a população não tem conseguido resolver suas pendências junto ao órgão. “Hoje, o itacoatiarense tem que ir até a Sefaz para pagar seu IPVA atrasado, e o boleto ainda passa em torno de 20 a 30 dias para chegar. Depois de efetuar o pagamento, ainda tem que esperar mais um tempo para poder ter a carta de liberação, e só então o contribuinte tem seu nome retirado da dívida ativa”, disse Neto.

O diretor-presidente da Prodam, João Guilherme, disse que um trabalho conjunto será feito e um sistema será criado, nesse primeiro momento, para que todos tenham acesso fácil aos seus dados e pendências, bem como, imprimir boletos da sua dívida ativa e regularizar sua situação junto ao Detran.