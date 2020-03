Álvaro Campelo pede suspensão nos cortes de água e luz durante pandemia do coronavírus

O deputado estadual Álvaro Campelo do Progressistas/AM, protocolizou na manhã desta segunda-feira (23), nas empresas concessionárias de água, esgoto e energia elétrica no estado do Amazonas, ofício solicitando a suspensão de ordens de corte dos serviços durante o período de situação de emergência na saúde pública, decretada na segunda-feira (16) pelo Governador Wilson Lima (PSC), após confirmação do primeiro caso de coronavírus em Manaus.

De acordo com o documento, a medida visa resguardar a prestação desses serviços essenciais de forma ininterrupta durante quatro meses (120 dias), considerando a necessidade de adoção de medidas preventivas, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam).

O parlamentar explica que a proposta é uma forma de proteger aqueles consumidores que não vão ter condições de pagar suas contas de energia elétrica e água, por estarem impossibilitados de manter o ritmo de seus ganhos mensais. “Nosso o objetivo é que nenhum consumidor seja prejudicado pelo corte de fornecimento de água e de energia elétrica. Esse é um momento em que muitas pessoas estão sendo demitidas, tendo suas rendas reduzidas drasticamente e que não podem ser penalizadas. É hora de ter um olhar diferenciado para todos esses consumidores do estado”, afirmou Álvaro Campelo.

O deputado pede que as empresas não interrompam o fornecimento dos serviços, em função de contas em aberto por parte do consumidor, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública no estado do Amazonas. O documento esclarece, no entanto, que não se trata de um pedido de anistia para os débitos, mas que estes sejam cobrados posteriormente, sem juros e com a possibilidade de uma ampla negociação.