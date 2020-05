Alt.bank lança primeira conta digital com serviço de saúde no mundo

O alt.bank, nova plataforma digital plataforma que conecta pessoas para fazer transações financeiras fora do ambiente bancário, lançou uma conta digital que dá direito a consultas médicas a preços acessíveis. Trata-se de uma iniciativa pioneira no mundo. Por uma taxa de R$ 15,00 por mês, a alt.bank Saúde+ dá acesso a consultas ilimitadas de telemedicina a partir de R$ 40,00 por sessão. Qualquer pessoa com CPF, mesmo negativado, pode abrir essa conta, que oferece conta de pagamento digital grátis, cartão de débito e ainda rende mais do que a poupança.



Além disso, o alt.bank oferecerá a seus clientes a possibilidade de inserção de dependentes ilimitados com menos de 18 anos de idade. Atualmente, 75% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS, enquanto apenas ¼ da população tem condições de utilizar a saúde privada.



“Nossos 100.000 membros estão sendo desproporcionalmente afetados pelo bloqueio do coronavírus e queríamos ajudá-los a acessar um atendimento médico acessível e de qualidade. Nossa missão é integrar cada vez mais pessoas ao sistema financeiro global de maneira justa e eficiente. E, mais do que isso, para fornecer os cuidados necessários para o bem-estar econômico e físico de nossos clientes”, diz Brad Liebmann, Fundador e CEO global do alt.bank.



Estima-se que mais de 45 milhões de brasileiros são desbancarizados – ou seja, não movimentam a conta bancária há mais de seis meses ou que não têm conta em banco. Isso significa que um em cada três brasileiros não têm acesso aos serviços bancários, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva.



Além das consultas mais baratas, os correntistas farão parte de um programa de cashback para compras online nos cartões de débito e crédito pré-pago. Já são 223 estabelecimentos comerciais cadastrados em todo o Brasil, que devolvem para o cliente alt.bank em média 4% do valor gasto. Isso significa que ao gastar R$ 375 por mês no cartão, a taxa da conta alt.bank Saúde+ é paga com o cashback.



“As estimativas mostram que o brasileiro gasta, em média, R$ 1.000,00 por ano em taxas bancárias. Além da opção sem pagamento de taxas, o lançamento do alt.bank Saúde+ trará a milhões de brasileiros uma opção que devolve esse pequeno investimento em uma opção que ajuda a proteger a saúde de quem não tem a possibilidade de contar com planos privados, ainda mais em um momento difícil como o que vivemos com a pandemia da COVID-19”, reforça Fabio Silva, diretor-geral do alt.bank no Brasil.



Entre as varejistas cadastradas no programa, estão Avon (10% de cashback), Netshoes (7.5%), C&A (6%), Centauro (6%), Casas Bahia (4%), Droga Raia (4%), Netshoes (7,5%), C&A (6%), Extra (4%), Lojas Renner (3%), Marisa (3%) e Carrefour (2%).