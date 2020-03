Alonso Oliveira denúncia prejuízos aos contribuintes do INSS

O vereador Alonso Oliveira chamou a atenção para o excesso de tributação e tempo de espera que os contribuintes do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) vêm enfrentado com as atuais reformas realizadas pelo governo federal. O pronunciamento aconteceu na manhã desta segunda-feira, 9 de março, na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

De acordo com o vereador, benefícios que antes levavam 45 dias para serem analisados pelo órgão federal, têm levado mais de um ano para “caminhar” dentro do INSS. “Isso quando o contribuinte não precisa procurar as vias judiciais para receber os seus direitos, pois o tempo de espera pode passar dos dois anos”, explicou.

Ele chamou a atenção para a tributação nos valores. Segundo Alonso, após a espera para a liberação do benefício, há descontos no Imposto de Renda de até 27,5%, gerando grande prejuízo para quem esperou pelo pagamento, em grande parte, sem nenhuma fonte de renda adicional.

“Um contribuinte que espera dois anos para receber determinado valor, se mantendo com a ajuda de familiares, uma vez que essas pessoas em sua maioria não têm empregos ou não podem trabalhar, ainda ganham o Leão como sócio. Isso é um absurdo”, disse o vereador, que convocou os vereadores para o debate sobre o tema.