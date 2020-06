Aleam mantém atividades presenciais suspensas

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) vai manter suas atividades presenciais suspensas. A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, Josué Neto, em nota compartilhada em mídias sociais.

De acordo com o texto, a medida segue as orientações das autoridades sanitárias no que diz respeito à manutenção do distanciamento social. O presidente disse que ainda não há uma data definida para o retorno presencial, mas que as atividades legislativas não serão prejudicadas.

Veja a nota na íntegra:

⁃ A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, com o intuito de continuar observando as orientações das autoridades sanitárias no que diz respeito à manutenção do distanciamento social, e considerando o que determina o Art 10 Inciso VI do Decreto Estadual 42.330 de 28/05/2020 que regulamenta a volta das atividades no Estado do Amazonas :

⁃ “ Art 10 Inciso VI – as reuniões de trabalho, sessões de conselhos e demais atividades, que exijam o encontro de servidores, deverão ocorrer por meio de tecnologias que permitam sua realização à distância “

⁃ Considerando que o Município de Manaus através do decreto municipal 4836 de 29/05/2020 manteve suspensas as atividades presenciais até 30/06/2020 ,

⁃ Resolve manter suas atividades presenciais suspensas, sem prejuízos do funcionamento do Poder Legislativo, que deverá continuar operando em regime de tele trabalho e principalmente das Reuniões Plenárias, que continuarão acontecendo de forma virtual e com suas transmissões, ao vivo, através das redes sociais.