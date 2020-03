Aleam faz primeira Sessão online devido à pandemia do coronavírus

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) inaugurou, nesta terça-feira (24), a Sessão Ordinária Virtual, um novo formato de Sessão em que a participação dos deputados é feita totalmente online através de videoconferência. A reunião foi transmitida nas redes sociais via Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, registrando um alcance de aproximadamente 40 mil pessoas durante a transmissão, que puderam acompanhar a sessão em tempo real.

Aberta pelo presidente, deputado Josué Neto, a Sessão possibilitou aos 24 deputados a explanação e defesa de ações voltadas ao combate do novo coronavírus (Covid-19). Projetos, indicações e requerimentos foram apresentados para minimizar os impactos na vida social e econômica dos amazonenses.

Teve destaque e passou a ser Projeto de Lei (PL) coletivo, a matéria apresentada pelos deputados Josué Neto e João Luiz (Republicanos) que proíbe o corte de serviços essenciais, como água e energia elétrica, gás e tratamento de esgoto em todo o Estado durante a pandemia.

O remanejamento de recursos de emendas parlamentares impositivas para ações de combate ao coronavírus também foi pauta na reunião. O deputado Sinésio Campos (PT) destacou que as emendas dele, voltadas à saúde, serão destinadas ao combate e prevenção do Coronavírus no Amazonas. “Apresentei requerimento pedindo que TCE e Sefaz realoquem as emendas que apresentei para a Saúde, em ações voltadas para o combate ao Covid-19. Acredito que essa é uma alternativa viável e que não vai de encontro a constituição”, afirmou. O deputado Josué também informou que destinou todas as suas emendas, que somam quase R$ 7 milhões, para ações de combate e cuidado aos pacientes infectados pelo coronavírus.

A segurança dos profissionais da saúde também fez parte dos discursos. A presidente da Comissão da Saúde da Aleam, a deputada Mayara Pinheiro (PP), destacou que ainda na próxima semana estarão chegando kits de proteção que serão disponibilizados para todos que fazem parte da cadeira de atendimento aos casos suspeitos e confirmados do Covid-19 no Amazonas.

“Muito tem se falado da falta de kits de proteção nas unidades de atendimento. Por isso, ainda no último sábado nós da Comissão de Saúde estivemos reunidos com representantes da Susam e cooperativas médicas, para entender a realidade das unidades de saúde. Chegarão máscaras N95, capotes e máscaras faciais e esse estoque estará sendo constantemente renovado”, ponderou a deputada Mayara que também condenou a distribuição de fakenews sobre o coronavírus.

Proteção da economia

A economia do Estado foi outro tema abordado. O deputado Fausto Júnior (PV), defendeu a liberação de recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES), para que os microempresários possam ter capital de giro para retomar seus negócios após o período de recesso social pela pandemia.

O discurso foi seguido pelos deputados Adjuto Afonso (PDT), Alessandra Campêlo (MDB) e Augusto Ferraz (DEM).

“Já apresentei requerimento pedindo que a Afeam receba parte dos recursos do BNDES, para que seja colocado nas mãos dos micro empreendedores do Amazonas. Também fiz requerimento solicitando que o Basa possa dilatar as dívidas já contraídas por essas pessoas”, destacou Adjuto Afonso.

A vice-presidente da Casa, Alessandra Campêlo, ressaltou sua preocupação com o segmento, lembrando que uma parcela considerável da economia do país é mantida por vendedores autônomos, ambulante e pequenos comerciantes. A parlamentar ainda, se colocou favorável ao uso da Arena Amadeu Teixeira, seja usada para abrigar moradores de ruas, enquanto durar a quarentena.

Exemplo no país

A primeira Sessão online da Assembleia do Amazonas, foi elogiada por representantes das Assembleias do Acre e Mato Grosso. Em contato com o presidente da Casa, Josué Neto, os profissionais dos Estados da Amazônia Legal solicitaram informações para que suas Sessões acompanhem o ritmo da transmitida pela Aleam.

“A Sessão não está tecnicamente perfeita, mas já está 70% do que prevíamos. Vamos continuar trabalhando para melhorar a qualidade técnica. Fico feliz em ver a quantidade de pessoas que estão assistindo a transmissão Ao Vivo nas redes sociais. A Sessão também ficará arquivada no nosso Portal da Transparência à disposição da população”, ressaltou Josué Neto.

População

Centenas de pessoas parabenizaram a iniciativa informando que a transmissão foi feita com qualidade de áudio e vídeo. Apenas em algumas localidades da capital e interior do Amazonas foi identificada instabilidade no sinal devido a qualidade da internet.

Votação e Suspensão

A reunião foi suspensa por volta das 12h devido a um blecaute que atingiu toda Manaus. O presidente Josué Neto informou que ainda existem ajustes a fazer e por isso só há previsão de votação de projetos amanhã (25), quarta-feira. Segundo ele, as Sessões Ordinárias Virtuais continuarão acontecendo ás terças, quartas e quintas, sempre a partir das 9h, enquanto durar a determinação de isolamento pelo risco de contaminação do coronavírus.