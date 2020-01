Aldeia ganha escola municipal indígena no Careiro Castanho

A prefeitura de Careiro Castanho inaugurou na manhã deste sábado, 18 de janeiro, uma escola municipal indígena, na aldeia Lago do Piranha, habitadas por índios das etnias Muras e Miranhas, na zona rural.

Batizada de Maria do Carmo, nome da matriarca fundadora da aldeia, a escola teve investimento de cerca de R$ 160 mil e vai atender aproximadamente 100 estudantes do 1o ao 9o ano e do Ensino de Jovens Adultos (EJA).

A unidade de ensino é equipada com duas salas de aula, sala de professores, secretaria, diretoria, banheiros e cozinha. De acordo com o prefeito de Careiro Castanho, Nathan Macena, antes da escola as aulas na aldeia eram realizadas em um espaço improvisado cedido pelos indígenas no Centro Social da comunidade.

“A inauguração dessa escola era um compromisso da minha gestão desde 2017. Os alunos desta aldeia se deslocavam por longas distâncias. Para ter acesso à escola mais próxima e nosso anseio era mudar esta realidade. Hoje, conseguimos esta conquista de muitas outras como a inauguração de várias escolas e unidades de saúde nas comunidades”, afirmou Nathan.

O prefeito ainda antecipou que já tem planejamento para a construção de pelo menos mais 11 escolas e diversos ramais em 2020.

O cacique Josenilson Batista de Morais, neto de Maria do Carmo, falou emocionado sobre o anseio da comunidade pela construção da escola. “A prefeitura não mediu esforços para atender a aldeia e nossas crianças. Esta escola nos enche de orgulho, já que é um desejo antigo, inclusive da minha avó”, disse.