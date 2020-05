Adail Filho visita obras anuncia inauguração de feira municipal em Coari

A população de Coari já tem data para aproveitar as novas e modernas instalações da Feira Francisco Lopes da Silva “Folha”, localizada no Centro da cidade. Será a partir da próxima semana. A notícia foi dada pelo prefeito Adail Filho ao fazer uma visita técnica na obra, nesta última terça-feira, 26. A estrutura, além de ser ampliada, foi totalmente revitalizada e contará, dentre outras coisas, com um espaço mais organizado e com condições dignas de segurança e higiene tanto para os feirantes quanto para os consumidores.

Para Adail Filho, a modernização da feira representa uma grande conquista para a população e vai contribuir com o desenvolvimento econômico do município, gerando distribuição de renda e garantia de empregos, sobretudo em um tempo tão difícil como este provocado pela pandemia de Covid-19. “Essa obra demonstra o compromisso da nossa gestão em melhorar a qualidade de vida das pessoas. A nova feira vai proporcionar melhores condições de trabalho aos feirantes e também mais comodidade e segurança aos visitantes”, afirmou.

O secretário municipal de Infraestrutura de Coari, André Melo, explicou que o espaço ganhou mais 32 boxes para atender principalmente os ambulantes que trabalhavam de forma insalubre no entorno da feira. A estrutura também contará com praça de alimentação, boxes com cerâmica, iluminação de LED, torneiras e pias de aço inox, bancadas de granito e churrasqueiras de tijolo refratário. Além disso, a revitalização contemplou ainda toda a parte de fiação elétrica. “Será entregue uma nova feira ao povo coariense”, reiterou.

A Feira Francisco Lopes da Silva “Folha” deve disponibilizar à população uma variedade de produtos e serviços. As pessoas vão poder não só comprar produtos frescos da agricultura familiar, como também tomar café, almoçar, bem como aproveitar os serviços de cabelereiros alocados no local. Haverá uma infinidade de possibilidades.