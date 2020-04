Adail Filho emite Carta Aberta aos profissionais de saúde de Coari

Leia na íntegra a Carta aberta que prefeito de Coari Adail Filho escreveu para os profissionais da Saúde:

Carta aberta aos Profissionais da Saúde.⁣

⁣

Sei que não está sendo fácil. É muito difícil estar na linha da frente. Lidar com algo novo é complicado para todos, mas vocês estão fazendo isso com amor. Amor ao próximo, solidariedade e cuidado. Vocês, meus amigos, estão sendo verdadeiros anjos. Sei que o medo deve existir, medo de contaminarem suas famílias, medo de se sentirem impotentes. Mas eu digo a vocês, no momento vocês são os nossos super-heróis e, todos os dias, milhões de pessoas estão orando por vocês e suas famílias. O que dói não são só as vidas perdidas, dói em todos nós vermos que boa parte da população não está consciente do seu papel nessa guerra. Isolamento social é a nossa maior arma nesse momento e, enquanto as pessoas não se convencerem disso, vidas serão ceifadas por esse vírus. Estamos e vamos fazer de tudo para que não falte nada. Mas precisamos, de verdade, que a população seja a nossa maior aliada. Tudo que está ao nosso alcance será feito. Mas precisamos do apoio das pessoas. Vamos honrar aqueles que estão na linha de frente, arriscando suas vidas e de seus familiares por NÓS. Vamos pensar nessas pessoas, vamos ter mais empatia e amor ao próximo. Não queremos virar estatísticas. Queremos vencer essa guerra e voltar a vida ao normal. Precisamos da ajuda de todos! Obrigada profissionais da saúde, por estarem dando o seu melhor. Nessa guerra, vocês NUNCA estarão sozinhos! ⁣

⁣

Prefeito Adail Filho.