Adail Filho determina sanitização de hospital e unidades de saúde de Coari

As unidades do sistema de saúde do município de Coari estão sendo submetidas a um processo de sanitização que tem 98% de eficácia na eliminação de vírus, fungos e bactérias. O serviço foi determinado pelo prefeito Adail Filho, na última semana, com a finalidade de frear a disseminação de doenças respiratórias, como a Covid-19, além de rinites, gripes e resfriados.

O serviço de sanitização será desenvolvido semanalmente por uma empresa especializada, que utiliza produtos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, conforme orientação da nova nota técnica 22/2020 para desinfecção contra a Covid-19.

Entre os ambientes desinfetados estão o Hospital Regional de Coari – HRC, as Unidades Básicas de Saúde – UBSs, Policlínica, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Instituto de Medicina Tropical, Farma Coari e a própria sede da Secretaria Municipal de Saúde – Semsa.

De acordo com o prefeito Adail Filho, a medida vem reforçar a proteção dos profissionais e dos pacientes que acessam os ambientes de saúde do município, além de contribuir com o combate a proliferação do novo coronavírus. “É mais uma forma de oferecermos mais segurança aos cidadãos coarienses e assegurar todos os cuidados e precauções à saúde da população”, afirmou.

Adail Filho ressaltou que a Prefeitura de Coari está adotando todas as medidas que possam ser eficazes para vencer a guerra contra a Covid-19. A vista disso, a sanitização deve ser ampliada, em breve, para outros locais que sempre contam com um grande número de pessoas aglomeradas.

A secretária de Saúde Francisnalva Mendes explica que, apesar de serem invisíveis ao olho nu, os vírus, bactérias, ácaros e fungos são ameaças que causam grandes problemas para a saúde de qualquer ser humano. Logo, a sanitização de ambientes é essencial para combater estes patogênicos e evitar a proliferação de doenças. “Para de fato eliminá-los é necessário recorrer a equipamentos especiais”, destacou.