Ações da Campanha de Proteção ao Idoso são ampliadas para moradores da zona Rural de Coari

Idosos que residem na zona rural do município de Coari e as pessoas que convivem diariamente com eles começaram a receber, nesta terça-feira, 02, máscaras reutilizáveis e álcool em gel para se prevenir do novo coronavírus. A iniciativa é uma extensão da ‘Campanha de Proteção ao Idoso’, lançada pelo prefeito Adail Filho, no último dia 25, e executada pela Secretaria Municipal de Governo e Cidadania, por meio da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social.

De acordo com o secretário de Governo e Cidadania Júlio Sales, a entrega dos produtos acontecerá de hoje em diante na chegada e saída das embarcações que fazem linha para as comunidades ribeirinhas nas sete calhas de rios e lagos de Coari. O objetivo é munir não apenas os idosos, mas seus familiares com informações e medidas de prevenção para evitar o contágio ou transmissão da Covid-19 entre as pessoas com mais de 60 anos, que são mais vulneráveis à letalidade do novo coronavírus.

A secretária adjunta de Desenvolvimento Social Margarida Rocha ressaltou que é uma determinação do prefeito Adail Filho, que as ações voltadas a proteção da população idosa sejam cada vez mais ampliadas. “Seguindo essa orientação, na próxima semana vamos iniciar outra linha de ação para atender novos grupos de pessoas que mantém contato no dia a dia com idosos, como é o caso dos mototáxis. Serão distribuídos máscaras de proteção individual, álcool em gel e material informativos”, revelou.

Lançamento

A ‘Campanha de Proteção ao Idoso contra o Novo Coronavírus’ foi lançada há uma semana pelo prefeito Adail Filho, com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre a importância das medidas que podem ser tomadas por todos para evitar a disseminação da Covid-19 entre a terceira idade coariense. A meta é distribuir em torno de 20 mil máscaras e cinco mil kits com itens de prevenção e higienização, além de material informativo sobre os cuidados necessários diante da pandemia.