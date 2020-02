Abdala Fraxe declara apoio a pré-candidatura de Enilton Alencar para prefeitura de Eirunepé

O empresário Enilton Alencar, de 39 anos se filiou na última segunda-feira dia 17 de fevereiro ao partido PROS 90, a executiva estadual do partido assegurou todas as condições possíveis nas questões eleitorais para o empresário ser pré-candidato a prefeito do município de Eirunepé.

Enilton já foi vereador no município durante os anos de 2004 à 2008 o empresário também foi secretário de Educação e de Esportes no município.

“Me sinto preparado para ser pré-candidato a prefeito de Eirunepé e vou colocar meu nome à disposição do povo da minha querida cidade para representar a terceira via política no município” disse Enilton Alencar

Abdala Fraxe destacou que Enilton Alencar reúne todas as qualidades administrativas para representar a terceira via política no município de Eirunepé.