“A Susam é uma caixa preta”, afirma Delegado Péricles

O deputado estadual Delegado Péricles (PSL) criticou a postura adotada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) em manter sigilosas todas as ações tomadas em relação ao combate ao Coronavírus no Estado. Segundo o parlamentar, requerimento foi apresentado por ele solicitando que todos os contratos e medidas tomadas neste momento pelo executivo estadual sejam apresentados ao parlamento.

“É preciso parar de tapar o sol com a peneira. O governo federal tem tomado medidas efetivas que em momento algum o estado tomou. Estive em reunião com MP (Ministério Público do Estado do Amazonas), MPF (Ministério Público Federal) , Defensoria Pública e todos foram uníssonos: ninguém sabe o que está sendo feito. Nenhuma informação. A Susam é uma caixa preta”, denunciou.

De acordo com o deputado estadual, o Amazonas tem sido o único a não dar a transparência devida aos atos durante pandemia. “O comitê de crise em outros lugares é composto por Assembleia, sociedade civil, médicos, judiciário, MP e TCE. Aqui tudo é fechado em órgão do governo do estado. Isso não pode acontecer. Todos nós aqui temos conhecidos, amigos, familiares que já foram, são ou serão vitimados por esse vírus. Não podemos ficar sem gerenciamento de crise”, continuou.

Péricles aproveitou discurso, ainda, para reforçar a urgente necessidade de ordenamento no atendimento à população que tem procurado as unidades de saúde. “Não dá mais pra acontecer o que vemos hoje. O atendimento aos pacientes com covid precisam ter atendimento centralizado em hospitais específicos. Por falta de gestão e estrutura, todos têm lotado todas as UBS e hospitais da cidade, expondo pessoas que estavam lá por outro motivo e que por estarem com imunidade baixa, também acabaram contaminados e morreram por covid. Não podemos continuar assim”, concluiu.