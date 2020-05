A pedido da prefeitura, Susam envia insumos ao hospital de Eirunepé

Na manhã deste sábado (9), o hospital regional Vinicius Conrado, recebeu novos insumos e medicamentos do Governo do Estado. O pedido foi feito pelo prefeito Raylan Barroso, ao Secretário Executivo de Atenção Especializada do Interior, Dr. Cássio Roberto, e ao Governador Wilson Lima, que em tempo hábil encaminharam os insumos e foram entregues hoje ao hospital.

O prefeito Raylan Barroso, falou dessa ação importante, “quero aqui agradecer ao Dr. Cássio Roberto, e ao ilustre Governador Wilson Lima por ter atendendo rapidamente a essa demanda. Os insumos e medicamentos chegam em boa hora, e vão ajudar no combate e prevenção da COVID-19 bem como de outros trabalhos de urgência e emergência do nosso querido hospital, estamos aqui atentos e buscando incansavelmente melhorias para nossa população”, finalizou Raylan Barroso.

A gestora do hospital também falou sobre a chegada dos novos insumos, “recebemos equipamentos de proteção individual, químico cirúrgico e medicamentos, tudo isso é sem dúvidas, um grande apoio ao hospital, e consequentemente para a população e, proteção dos nossos profissionais de saúde. Agradeço ao Governo do Estado e a Prefeitura na pessoa do prefeito Raylan Barroso, pelos insumos, estes importantes no combate a covid-19 e demais ações do hospital”, finalizou Eryane Conrado.