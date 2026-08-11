Flávio Bolsonaro define slogan de campanha

Novo marqueteiro aposta em mensagem patriótica e cores da bandeira para o lançamento oficial da candidatura no Rio de Janeiro.

O candidato à presidência Flávio Bolsonaro escolheu a frase “O Brasil vai vencer” como marca principal da sua campanha. A estratégia visual destacará a letra “v” utilizando as cores verde e amarelo, com o objetivo de reforçar uma mensagem de compromisso com o país.

A novidade inaugura o trabalho de Duda Lima na coordenação de comunicação da equipe. O marqueteiro é o 3º profissional a assumir a função após mudanças e debates internos. Próximo a Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Duda Lima possui ampla experiência eleitoral e atuou na campanha de Jair Bolsonaro em 2022.

O início oficial das atividades ocorrerá no próximo domingo, dia 16, data que marca a abertura do período autorizado para a propaganda política. O local escolhido foi o Rio de Janeiro, base eleitoral do candidato e berço do movimento bolsonarista.

A programação prevê ações de contato direto com os eleitores nas ruas ao lado de aliados estaduais importantes. Estarão presentes Douglas Ruas, candidato ao governo do estado, além de Carlos Jordy e Carlos Portinho, que disputam vagas no Senado.

A expectativa é que o evento também registre a 1ª aparição pública conjunta de Flávio Bolsonaro com o seu candidato a vice na chapa, Alfredo Gaspar.