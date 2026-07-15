Omar Aziz processa Wilson Lima e exige remoção de vídeo

Senador pede indenização de R$ 50.000 e acusa ex-governador de espalhar desinformação sobre investigação judicial já arquivada.

O senador Omar Aziz recorreu à Justiça na segunda-feira, dia 13, para obrigar o ex-governador Wilson Lima a apagar um vídeo publicado em suas redes sociais.

Na gravação em questão, Lima afirma que o processo criminal referente à Operação Maus Caminhos estaria adormecido no sistema judiciário.

A defesa do parlamentar, conduzida pelo advogado Nilson Coronin, argumenta que a declaração é uma mentira e configura uma tática de desinformação. O inquérito que citava o nome do senador foi arquivado de forma definitiva pela Justiça devido à total falta de provas.

De acordo com os advogados, a escolha da palavra adormecido tenta enganar o público ao insinuar maliciosamente que a investigação segue ativa e que o político poderia ser julgado a qualquer momento.

Para reparar os danos à sua imagem e honra perante o eleitorado, Aziz solicita a exclusão imediata do material e o pagamento de uma indenização de R$ 50.000 por danos morais.

As falas do ex-governador foram registradas no dia 7 deste mês, durante um evento do partido União Brasil dedicado à pré-candidatura de Roberto Cidade. Na mesma oportunidade, Lima atacou a gestão do senador na área de segurança pública e classificou o Ronda no Bairro como o pior programa do tipo na história do estado.

O embate judicial é mais um capítulo da recente troca de acusações entre os dois políticos na internet. Enquanto o parlamentar cobra ações e critica a ausência de investimentos na segurança, o ex-governador rebate citando o escândalo de desvios na saúde.

Antecipando-se a essas críticas, no dia 6, durante a apresentação do Eixo 2 do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas, o senador já havia declarado publicamente que nunca foi denunciado ou condenado, ressaltando os hospitais e projetos entregues durante o seu mandato.