Gasolina salta para R$7,29 em Manaus

Órgãos de defesa apuram aumento repentino de 30 centavos no litro, enquanto a refinaria local nega reajustes no repasse aos postos.

Os motoristas de Manaus enfrentam um novo aumento inesperado nos postos de combustíveis. O valor da gasolina passou de R$ 6,99 para R$ 7,29 na capital amazonense, um acréscimo repentino de 30 centavos.

Apesar dessa mudança nas bombas, a Refinaria da Amazônia garantiu que não realizou nenhum reajuste no preço de venda para os distribuidores.

Durante a manhã do dia 14, alguns estabelecimentos ainda cobravam o valor antigo, forçando os consumidores a pesquisarem as melhores opções para abastecer.

A consumidora Vanessa Tolentino relatou que essas oscilações súbitas são recorrentes, gerando um sentimento de prejuízo generalizado. Ao serem questionados, gerentes de postos evitaram comentar os valores.

Um deles, sob anonimato, culpou os conflitos recentes no Irã e no Estreito de Ormuz pela alta, afirmando que os locais com a tarifa de R$ 6,99 ainda operam com estoques antigos.

No exterior, o barril do petróleo do tipo Brent registrou elevação de 3,33% em 4 semanas e atingiu US$ 86,07 devido aos embates geopolíticos, com variações entre US$ 82,99 e US$ 86,70 na sessão.

A justificativa internacional, no entanto, contrasta com as medidas do governo federal para blindar o mercado interno brasileiro. Para conter o impacto da crise, o Ministério da Fazenda manteve o subsídio de R$ 0,44 por litro.

Adicionalmente, o Conselho Nacional de Política Energética elevou temporariamente a mistura obrigatória de etanol na gasolina de 30% para 32%. A estratégia, válida por 180 dias, pretende evitar a importação de 900.000.000 de litros anuais e reduzir a dependência do mercado externo.

Diante do cenário, órgãos de proteção entraram em ação. O Procon do Amazonas iniciou uma apuração sobre o encarecimento, ressaltando que a Refinaria da Amazônia é privada desde o ano de 2022 e possui política comercial independente.

Simultaneamente, a Agência Nacional do Petróleo intensificou a fiscalização para identificar aumentos abusivos com base na Resolução 1005 do ano de 2026.

Os estabelecimentos infratores enfrentarão processos e multas estipuladas pela Medida Provisória 1340 de 2026, com valores entre R$ 50.000 e R$ 500.000.000, podendo o caso ser encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

A partir do dia 1 de julho, a agência projeta um acréscimo de 40% nas vistorias para os próximos 3 meses, somando esforços às mais de 2500 operações já concluídas desde o dia 12 de março do ano de 2026.