Escolas da rede municipal de ensino de Coari recebem tecnologia de ponta

As escolas da rede municipal de ensino de Coari, localizadas na área urbana do município, estão recebendo tecnologia de ponta com a implantação de um sistema de gestão escolar. A iniciativa foi determinada pelo prefeito Adail Filho e representa um grande passo tecnológico para uma educação de excelência na cidade. Os serviços são executados pela Secretaria Municipal de Educação – Semed.

De acordo com o secretário de Educação Paulo Coelho, o Sistema de Gestão Escolar (GIZ) é um sistema de Gestão Educacional que gerencia informações direcionadas as redes de ensino. Trata-se de um software que automatiza os processos internos de rotinas escolares e melhora o serviço de atendimento aos estudantes, pais, professores, além de reduzir custos operacionais, uma vez que, substitui fluxos impressos e manuais por funções automáticas.

O objetivo da implantação desse sistema nas escolas, segundo Coelho, é otimizar e agilizar o trabalho dos profissionais da educação na cidade de Coari. “Ações que eram feitas manualmente, como preenchimento de diário escolar, apontamento de notas, matrícula, lista de espera, entre outras, virou coisa do passado, serão totalmente informatizadas”, destacou o secretário.

Além disso, o GIZ traz outros benefícios como a diminuição da evasão escolar, segurança através de senhas criptografadas e dados armazenados no servidor, análise do perfil dos pais e alunos a poucos cliques, otimização da gestão, sobrando tempo para se concentrar no melhoramento da instituição, gestão completa de professores, turmas, alunos e cursos, exportação para senso, emissão de boletins, histórico escolar, declarações e transferência de alunos, gestão de aulas dadas e previstas, avaliação e notas e grades curriculares e matrícula automática.

O sistema, ressalta Paulo Coelho, também traz o Portal do Aluno, que poderá disponibilizar para os pais e alunos informações em tempo real sobre tudo o que acontece na rotina escolar: consulta a falta de alunos, agenda escolar, recebimento de ocorrências, materiais de estudos para download, consulta a grade de horário e informações sobre o boletim e notas parciais.

O GIZ dispõe ainda do Portal do Professor, onde se tem a visualização de agenda e horários de aula, acesso e manutenção a faltas, notas, calendários de provas e critérios de avaliação das turmas, consulta as turmas, lançamento, consulta e alteração de notas e frequência dos alunos, registro de classe eletrônico e gráficos para acompanhamento das notas por turma e aluno, melhorando o controle da sua carga horária.

“O Sistema de Gestão Educacional é inovador e permite às escolas, gerências e coordenações do prédio da Semed um efetivo controle de atividades, da vida escolar dos alunos, dos recursos docentes e planejamento pedagógico”, finalizou o secretário de Educação Paulo Coelho.