1º edição do Tech Talks em Casa vai apresentar as principais funcionalidades do Appium na automatização Mobile

Na quinta-feira, 7 de maio, a FPF Tech promove o 1º edição online do Tech Talks em Casa, das 16h às 17h, com transmissão pelo seu canal no YouTube.

Esta edição será voltada para estudantes e profissionais da área de software, tendo como finalidade apresentar as melhores ferramentas e práticas do mercado na área de testes de software e desenvolvimento, dicas de carreira e de treinamentos.

O tema “O Poder do Appium na automatização Mobile” será conduzido por Vanilton Pinheiro, experiente especialista de mercado, que atua como Analista de Teste e Product Owner da FPF Tech.

Serão apresentadas as principais funcionalidades do Appium, uma das melhores ferramentas de mercado para a automação de testes mobile. Esta solução open-source é multi-plataforma, independe da linguagem de programação e permite a automação de testes de aplicações nativas, híbridas e com suporte a simuladores e execução em aparelhos reais para plataformas iOS e Android.

Vanilton também compartilhará dicas para consolidar a carreira de tester e alguns treinamento imperdíveis na área.

Inscrições gratuitas

O evento é gratuito, inscreva-se agora no Sympla. https://bit.ly/TTalksEmCasa

Sobre o palestrante

Vanilton Pinheiro é especialista em Engenharia de Software com ênfase em Desenvolvimento Web e graduação em Ciência da Computação, ambos pelo Centro Universitário do Norte. Possui mais de 7 anos de experiência em Teste de Software e Análise de Negócio como Product Owner. Foi professor no módulo de Testes de Aplicações Web no Curso de Engenharia de Software com ênfase em Desenvolvimento Web na Uninorte, de 2017 a 2019. Tem conhecimento em metodologias ágeis Scrum e Kanban. Aplicação de técnicas de teste Caixa Preta, Branca e Cinza. Certificações CSM e CSPO pela Scrum Alliance, Kanban Foundation Training pela Lean Kanban University (LKU).

Sobre o Tech Talks em Casa

Mais de 2 mil pessoas já participaram das edições itinerantes e gratuitas do Tech Talks nas universidades e escolas técnicas de Manaus, promovidas pela FPF Tech.

Em tempos de isolamento social, o evento agora está online, apresentando informações técnicas de alto nível, para complementar a formação acadêmica de estudantes, turbinar a carreira de profissionais e atrair novos entusiastas de tecnologia.

No conforto de sua casa, você pode assistir a minipalestras e workshops em áreas ligadas ao Desenvolvimento, Testes e Qualidade de Software, UX e Design Thinking, Agilidade e Gestão de Projetos, Automação Industrial e Manufatura Avançada.

Conheça as principais tecnologias da Economia Digital e Indústria 4.0: Internet das Coisas (IoT), Machine Learning, Inteligência Artificial, Cidades Inteligentes, Robótica, Drones, Big Data, Blockchain e Segurança Cibernética e saia na frente!

Tudo isto com especialistas da FPF Tech e convidados com vasta experiência no mercado.

Serviço

O que é — Tech Talks em Casa

Quando — Quinta-feira (07/05/2020)

Horário — 16h às 17h

Transmissão — Canal da FPF Tech no YouTube

https://www.youtube.com/user/portalfpf

Inscrição: Clique aqui https://bit.ly/TTalksEmCasa